İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kozlu, Kilimli, Devrek, Gökçebey, Çaycuma, Alaplı ve Ereğli ilçeleri ile merkezdeki sorumluluk sahalarında hafta sonu kısıtlama denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 44 kişiye 20 bin 804 lira ceza verildi.

Arananlar da yakalandı

Ayrıca 5 bin 725 kişi sorgulanırken hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı. 2 bin 983 aracı kontrol eden ekipler, yakalaması bulunan 3 aracı trafikten men etti.

Jandarma ekipleri, hastane, gıda, ilaç ve diğer konularda ihtiyacı olan 211 vatandaşın da yardımına koştu.

