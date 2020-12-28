Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 14:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Esenyurt'ta kaçak doğumhaneye baskın: 2 tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sözde doktor ve yardımcısının açtığı muayenehanede kaçak doğum yaptırıldığı ihbarını alan ekipler operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir apartman dairesinin kaçak muayenehaneye çevrildiği ihbarı üzerine polis inceleme başlattı. Yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu 2 kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dairede, yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığı tespit edildi.
Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler operasyonla yakaladı.
Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.'yu gözaltına aldı.
Dairede yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi.
Kaçak muayenehane mühürlenirken adliyeye sevk olan Ö.K ile A.O ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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