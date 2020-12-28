Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da dondurucu soğuk: Termometreler -23'ü gösterdi
Ağrı’da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceyi gördü. Dondurucu soğuk vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Kars'ta 22, Ardahan'da 19, Erzurum'da 14, Iğdır'da 9 ve Erzincan'da 7 derece ölçüldü.
Bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma, pus ve don olayı bekleniyor.
Palandöken'de kar kalınığı 53 santimetre
Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 53, Konaklı'da 35, Sarıkamış'ta 33 santimetre ölçüldü.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Son Haberler
- 16:52
- 16:36
- 16:34
- 16:26
- 16:23
Sıradaki Haber
Şırnak'ta kaçakçılara geçit verilmiyor: 42 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz