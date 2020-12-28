Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Kars'ta 22, Ardahan'da 19, Erzurum'da 14, Iğdır'da 9 ve Erzincan'da 7 derece ölçüldü.

Bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma, pus ve don olayı bekleniyor.

Palandöken'de kar kalınığı 53 santimetre

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 53, Konaklı'da 35, Sarıkamış'ta 33 santimetre ölçüldü.