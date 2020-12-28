Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 1 ton kaçak midyeye 101 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde, toplanması ve satışı yasak olan 1 ton kum midyesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüye, 101 bin 288 lira idari para cezası kesildi.
Güvenlik güçleri Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinde gerçekleştirdiği yol denetimlerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, kaçak yollarla yurt dışına götürülmek üzere hazırlanan 1 ton midyesi ele geçirildi.
Kum midyeleri denize bırakılacak
Şüpheliye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 100 bin lira ve ayrıca jandarma trafik ekiplerince de 1288 lira idari para cezası uygulandı.
Araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.
Ele geçirilen 1 ton kum midyesi, denize bırakılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Son Haberler
- 14:25
- 14:19
- 14:29
- 14:06
- 14:13
Sıradaki Haber
Bu yıl Ege'de 813 hektar ormanlık alan zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz