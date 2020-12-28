Bu yıl Ege'de orman yangını en çok ağustos ve eylülde çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Muğla ve Aydın'ın orman yangınları bakımından hassas bölgeler olduğunu söyledi.

Bu iki ilde her yıl insan, iklim ve doğa kaynaklı çok sayıda orman yangını çıktığına dikkat çeken Yaprak, yanan alanların ağaçlandırılması için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Son yıllarda bölgede kış ve bahar aylarında da orman yangınlarının yaşandığını belirten Yaprak, "2020'de 328 orman yangını meydana geldi. Bu yangınların 260'ı Muğla'da 68'i Aydın'da çıktı. Yangınlarda Muğla'da 479, Aydın'da ise 334 hektar orman alanı zarar gördü. Bu yangınların 90'ı kış ve bahar aylarında yaşandı. Kış aylarında olmamıza rağmen özellikle havaların yağışsız ve kurak geçtiği dönemlerde vatandaşlarımız orman yangınlarına karşı dikkatli olsunlar" dedi.

Orman yangınına birçok ekipmanla müdahale edildi

Yangınlarla mücadelede kara ve hava gücünün önemli olduğunu vurgulayan Yaprak, şöyle konuştu:

"Bölgemizdeki orman yangınlarıyla mücadelemizde 105 arazöz, 33 su tankeri, 53 ilk müdahale aracı, 12 dozer, 13 grayder ve 953 yangın söndürme işçisi kara gücünü, 5 yangın söndürme amaçlı ve 1 genel maksatlı olmak üzere 6 helikopter de hava gücünü oluşturuyor."

Yaprak, bu yıl ilk kez kullanılan 15 ton su atma kapasiteli yangın söndürme helikopterinin mücadeleye büyük katkı sağladığını söyledi.