Mehmet Akif Ersoy için Edirnekapı'daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törende, Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten'in Kur'an-ı Kerim okumasının ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı İstanbul'da bulunan 444 imam hatip okulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından okunan 444 hatmin duasını yaptı.

Duanın ardından İstanbul Valisi Ali Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bıraktı.

Törene, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Aksu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Ünsal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı.

Öte yandan 27 Aralık olan anma günü, koronavirüs salgınıyla mücadale kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugün yapıldı.