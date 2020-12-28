Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kısıtlamayı ihlal eden 284 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 284 kişiye idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, kentte 21-28 Aralık'ta güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı.
Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 284 kişiye 892 bin 419 lira ceza verildi.
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