Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te tarihi eser operasyonu: El yazması dini kitap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te ekipler, tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması dini kitap ve 2 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı yaptıkları ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen İ.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması dini kitap, 2 sikke, bir miktar uyuşturucu bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tarihi Eser Uyuşturucu
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