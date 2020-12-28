İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı yaptıkları ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen İ.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması dini kitap, 2 sikke, bir miktar uyuşturucu bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.