Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 7 gözaltı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Kaçak yollardan yurda giriş yapan Suriye uyruklu 7 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ yapılanmasına yönelik merkez Kocasinan ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Örgüt üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu M.A, O.A, M.M, A.A, A.T, M.C.M. ve A.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, 2011-2015 arasında Suriye'nin Halep kenti Azez bölgesinde terör örgütü adına silahlı faaliyette bulundukları, kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.
Etiketler: DEAŞ
Sıradaki Haber
Doğu'nun 'buz'la sınavı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz