Meyve yetiştiricisi Hasan Dönmez'in, Evren Mahallesi'nde yer alan bahçesindeki erik ağaçlarının bir bölümü, sıcaklık değerleri dolayısıyla çiçeklendi.

Dönmez, erik ağaçlarının tomurcuklanmaya başladığını, normalde ağaçların şubat ayında çiçek açtığını söyledi.

İlk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını dile getiren Dönmez, "İnşallah havalar birden soğumaz, don vurmaz. Aksi takdirde tomurcuklanan ve çiçek açan meyve ağaçlarımızdan hiç verim alamayız." dedi.