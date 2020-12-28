Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de ağaçlar kışın ortasında çiçek açtı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mut ilçesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisiyle erik ağaçları çiçek açtı.
Meyve yetiştiricisi Hasan Dönmez'in, Evren Mahallesi'nde yer alan bahçesindeki erik ağaçlarının bir bölümü, sıcaklık değerleri dolayısıyla çiçeklendi.
Dönmez, erik ağaçlarının tomurcuklanmaya başladığını, normalde ağaçların şubat ayında çiçek açtığını söyledi.
İlk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını dile getiren Dönmez, "İnşallah havalar birden soğumaz, don vurmaz. Aksi takdirde tomurcuklanan ve çiçek açan meyve ağaçlarımızdan hiç verim alamayız." dedi.
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