Vedat S. idaresindeki kamyon, Bursa-Ankara kara yolunun Ümitalan mevkisinde, Ayhan K'nin kullandığı çekici ve bu araca bağlı olan yarı römorka çarptı.

Kazada, kamyon sürücüsü Vedat S. ve aynı araçta bulunan Erdi Y. yaralandı.

Yaralılardan Erdi Y, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Vedat S. ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.