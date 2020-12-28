Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kamyon ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, seyir halindeki çekiciye çarptı. Kazda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Vedat S. idaresindeki kamyon, Bursa-Ankara kara yolunun Ümitalan mevkisinde, Ayhan K'nin kullandığı çekici ve bu araca bağlı olan yarı römorka çarptı.
Kazada, kamyon sürücüsü Vedat S. ve aynı araçta bulunan Erdi Y. yaralandı.
Yaralılardan Erdi Y, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Vedat S. ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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