Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 47 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Muğla'da uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi, uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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