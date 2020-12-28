Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kısıtlamaya uymayan 96 kişiye 196 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 96 kişiye 196 bin 216 lira ceza kesildi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 96 kişiye 196 bin 216 lira idari para cezası verildiğini ifade etti.
Ustaoğlu, "Tedbirlere ne kadar sıkı sarılırsak koronavirüs salgınını o kadar az kayıpla atlatacağız" açıklamasında bulundu.
Tedbirlere ne kadar sıkı sarılırsak, #koronavirüs salgınını o kadar az kayıpla atlatacağız...— İsmail Ustaoğlu (@valiustaoglu) December 28, 2020
25.12.2020
28.12.2020
arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 96 kişiye, toplam 196.216TL. idarî para cezası verilmiştir.#KendiniKoruKentiniKurtar
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