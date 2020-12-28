Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyada canlı yayın yaparken kazayı görüntüledi
Bursa'da otomobille çarpışan kamyonetteki yolculardan birinin kamerasına yansıyan kazada 6 kişi yaralandı.
Bursa'da İ.B. idaresindeki otomobil, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen M.Y'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü İ.B. ile kamyonette bulunan 5 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsü M.Y. ise kazayı yara almadan atlattı.
Yaralıların sağlık durumu iyi
112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay, kamyonetteki bir kişinin yaptığı sosyal medya canlı yayınında anbean görüntülendi. Kayıtlarda, karşı yönden gelen otomobilin savrularak kamyonetin bulunduğu şeride geçip kamyonetle çarpışması yer alıyor.
Etiketler: Bursa Sosyal Medya Trafik Kazası
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