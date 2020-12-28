Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok yerleşim biriminde gece en düşük hava sıcaklığı 20 derecenin altına düştü.

Erzurum'da araçlar buzla kaplandı

Erzurum'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu. Bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, araç camları buzla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Belediye ve karayolları ekipleri de kentte vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için tuzlama ve buz temizleme çalışması yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Kars'ta araçların üstüne "battaniye" ve "halı" ile önlem

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 22 dereceye düştüğü Kars'ta ise dere ve göletler buzla kaplandı.

Yol ve kaldırımların da buz tuttuğu kentte, belediye ekipleri buz kırma ve tuzlama çalışması yürüttü.

[Fotoğraf: AA]

Bazı vatandaşlar araçlarını dondurucu soğuklardan, üzerine battaniye ve halı örterek korudu.

[Fotoğraf: DHA]

Ağrı'da dere ve nehirler dondu

Ağrı'da da sis ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, dere ve nehirlerin yüzeyi dondu, araç camları buz tuttu.

[Fotoğraf: DHA]

Örümcek ağlarını kırağı bağladı

Ardahan’da dün gece etkili olan dondurucu soğuk, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sürücüler, akaryakıt depoları donan araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraştı.

[Fotoğraf: AA]

Dondurucu soğuk nedeniyle ağaçlarda kırağılar oluştu, kapıların kilitleri de buz tuttu.

Bir kamelyanın üstünde örümcek ağlarının kırağı tutması ise ilginç görüntüler oluşturdu.