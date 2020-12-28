Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir minibüsten 23 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya'da durdurulan bir minibüsten 23 düzensiz göçmen çıktı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, sürücü de gözaltına alındı.
Polis, Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afgan ve Pakistan uyruklu 23 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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