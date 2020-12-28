Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası'nda sağanak: Yollar göle döndü
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Geceden bu yana etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklar göle döndü.
Kuşadası Ticaret Odası mevkisi ve Otogar kavşağında yolda biriken sular, sürücülere zor anlar yaşattı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda biriken suları tahliye etmek üzere çalışma yürüttü.
Etiketler: Sağanak
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