Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da sokak kısıtlamasına uymayan 1723 kişiye ceza
Ankara'da son bir hafta yapılan koronavirüs denetimlerinde, kurallara uymayan 1723 kişiye toplam 2 milyon 706 bin lira para cezası kesildi.
Ankara'da yeni tip koronavirüs ile mücadelede denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 21 Aralık-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1723 kişiye adli/idari işlem yapılarak, toplam 2 milyon 706 bin 349 lira para cezası uygulandı.
İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 21 Aralık - 27 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1723 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 2.706.349,00 lira para cezası uygulanmıştır.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) December 28, 2020
Lütfen kurallara uyalım. pic.twitter.com/O6CJoe2hvp
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması Ankara
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