Ankara'da yeni tip koronavirüs ile mücadelede denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 21 Aralık-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1723 kişiye adli/idari işlem yapılarak, toplam 2 milyon 706 bin 349 lira para cezası uygulandı.