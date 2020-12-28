İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünce dizayn edilen tırda, vatandaşlar bilgilendiriliyor, uyuşturucunun zararları gerçek kullanıcılarının fiziksel değişimi üzerinden anlatılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Daha önce uyuşturucu madde kullananların yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimlerin 12 dokunmatik ekranda, "İlk etki ve etki süresini kovalama", "Ölümcül karışım", "Müdahale", "Tetikleyici oluşturma", "Beyinde oluşan hasar", "Bağımlılık yüzü", "Bağımlılık diyeti", "Kalbin aşırı hızlanması" ve "Madde kullanımına genel bir bakış" kategorilerinde anlatılan tırda, polis ekipleri ziyaretçilerle tek tek ilgileniyor.

[Fotoğraf: AA]

Tırın iç duvarlarında madde bağımlılığı sonucu tutuklanan genç yaştaki kişilerin pişmanlıklarını dile getirdiği yazılar da bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Kurulan tır standı 30 Aralık'a kadar 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.