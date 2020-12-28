Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Masanın altında yakalanan gencin cevabı polisi güldürdü
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek internet kafeyi kıraathaneye çeviren gençlere polis baskın düzenledi. Baskın anında masanın altında yakalanan bir genç, "ayakkabımı bağlıyorum" dedi. Gencin cevabı polisleri güldürdü.
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir grup genç, internet kafeyi kıraathaneye çevirdi.
Durumdan haberdar olan polis ekipleri kıraathaneye operasyon düzenledi. Baskın anında içeride bulunan 13 kişiye 41 bin lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Masanın altında yakalandı
Operasyon esnasında masanın altına saklanan bir genç, polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan gencin savunması, "ayakkabımı bağlıyorum" oldu.
Gencin bu cevabı, polis ekiplerini ve salondaki diğer kişileri güldürdü. O anlar kameraya yansıdı.
Etiketler: Koronavirüs
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