Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şırnak'ta kaçakçılara geçit verilmiyor: 42 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak'ta polis, kaçakçılara göz açtırmıyor. Düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda çok sayıda sigara, cep telefonu ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 21-27 Aralık tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adres ve üzerlerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 6 bin 950 paket kaçak sigara, 2 kilo 351 gram altın, gümrük kaçağı 33 cep telefonu, tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser Uyuşturucu
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