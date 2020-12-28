İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 21-27 Aralık tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adres ve üzerlerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 6 bin 950 paket kaçak sigara, 2 kilo 351 gram altın, gümrük kaçağı 33 cep telefonu, tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.