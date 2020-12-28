Merkeze bağlı Varlık köyü Yoğurtlu mezrası yol ayrımında bir kişi şüpheli paket gördü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, Adıyaman-Malatya kara yolunu trafiğe kapattı.

Patlayıcı imha edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekipleri yaptıkları incelemede, pakette 5 kilogram el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.