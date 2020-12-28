Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yol kenarında bulunan 5 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.
Merkeze bağlı Varlık köyü Yoğurtlu mezrası yol ayrımında bir kişi şüpheli paket gördü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, Adıyaman-Malatya kara yolunu trafiğe kapattı.
Patlayıcı imha edildi
İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekipleri yaptıkları incelemede, pakette 5 kilogram el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi.
Ekiplerin çalışması sonucu el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.
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