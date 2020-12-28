Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun polisinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanları için mama bıraktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği koordinesi ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün iş birliğiyle polis memurları ve hayvanları koruma gönüllüleri, kedi ve köpeklerin beslenmesi için mama dağıtımı yaptı.
Aksu, Çaykara ve Küçükköy Mahallesi'nde 14, Dereli ilçe merkezi ve dağ yolunda 12 noktada belirlenen yerlere mama bırakıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 15:20
- 15:07
- 14:57
- 15:08
- 14:39
Sıradaki Haber
Basın İlan Kurumu logosunu yeniledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz