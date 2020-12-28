Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, Kırşehir'de ağaçlandırma seferberlikleriyle orman varlığının yüzde 3,5'ten yüzde 7 seviyesine çıkarıldığını söyledi.

Müracaat eden ailelere koyun ve inek veriliyor

Bu yıl merkeze bağlı 2 köyde 7 aileye süt sığırcılığı, Kaman ve Akpınar ilçelerinde 4 köyde 14 aileye süt koyunculuğu desteği sağlandı.

Desteklerin toplamı 750 bin lirayı buldu. Geçen yıl da yine merkez ve ilçelere bağlı orman köylerinde ailelere 650 bin liralık süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu destekleri verildi.

Yüzde 5'i hibe

Desteklerle orman köylülerinin kalkındırılması, refah seviyesinin yükseltilmesi ve ormanlık alanlara sahip çıkılması sağlanıyor.

Ödemelerin yüzde 5'ini hibe ettiklerini söyleyen Karaca, "Aileler ilk 2 yıl ödeme yapmıyorlar. Daha sonra faizsiz şekilde 4 yılda taksitle ödüyorlar” dedi.