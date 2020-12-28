Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 483'üncü gününde devam etti.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun'a kavuşmak için oturma eylemi yaptığını belirterek, "Evlatlarımız gelene kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz." diye konuştu.

Evladına seslenen Arslan, "Kızım beni görüyorsa, duyuyorsa gelsin, güvenlik güçlerimize teslim olsun." dedi.

Annelerden Cennet Kabaklı ise oğlunun 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirterek, "Oğlumu HDP ve PKK kaçırdı. Versinler evladımı. 6 yıldan beri oğluma hasret kaldım. Oğlumun yüzünü, şeklini unuttum. Oğlumun geleceğini, gençliğini, özgürlüğünü çaldılar." diye konuştu.