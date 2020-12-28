Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sakarya'da sahte içki can aldı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sahte içki içen 1 kişi öldü, 1 kişi tedavi altına alındı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, dün gece kendi ürettikleri sahte rakıdan içen Dilaver Gül ve Bekir Y. fenalaşınca yakınları tarafından Kocaali Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Dilaver Gül, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bekir Y. ise ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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