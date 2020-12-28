Davacı Metehan Dağdelen'in avukatı Burak Temizer aracılığıyla Bakırköy Tüketici Mahkemesi'ne delil tespiti için sunulan dava dilekçesinde, Dağdelen'in 1 Kasım'da ikametine yakın bir zincir marketten 6'lı maden suyu aldığı anlatıldı.

Davacı Dağdelen'in avukatı Temizer, Bakırköy Tüketici Mahkemesi nezdinde delil tespiti isteminde bulundu.

İncelemede gıda mühendisi bilirkişinin raporuyla da sodanın ağzının kapalı olduğu ve dışarıdan da kapak açılmaksızın sodaya bu tip bir örümceğin konulmasının mümkün olmadığı tespit edildi.

Avukat Burak Temizer, delil tespitinin ardından aynı mahkemede üretici firmaya karşı 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı.