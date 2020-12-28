Düzce tarihi geçmişi ve doğal zenginlikleriyle turizm potansiyeline sahip iller arasında yer alıyor.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada kentin Ankara-İstanbul arasındaki Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun orta yerinde bulunması ve her iki yolun Düzce şehir merkezinden geçmesinin turizm açısından büyük avantaj olduğu ifade edildi.

Yıl boyu turizm ile ilgili etkinlikler yapılacağı belirtilen açıkmada şu ifadelere yer verildi:



“İlimizin tarihi, kültürel ve doğal kaynaklarını turizme kazandırmak, turizm bilinci oluşturmak ve bunu kalıcı hale getirmek üzere 2021 yılının "Turizm Yılı" olarak kutlanmasını, yıl içinde yapılacak faaliyetlerin planlaması, uygulanması ve koordinasyonu için bir yürütme kurulu kurulması, alt komisyonlar oluşturulması ve yıl içerisinde kurum-kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri tarafından yapılacak tüm faaliyetlerin turizm temalı yapılması önem arz etmektedir.”