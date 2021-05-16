Alınan bilgiye göre, Karamürsel ilçesinde bir kişi, Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak için dün akşam sokağa çıktı.

Elindeki meşaleyi yakmaya çalışan taraftar, meşalenin patlaması sonucu kısa süreli panik yaşadı.

Taraftar herhangi bir yara almazken, patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, patladıktan sonra havaya fırlayan meşalenin yere düşerek yanması ve taraftarın kısa süreli panik anları yer alıyor.