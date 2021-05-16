Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 16:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kanalizasyon suyu denize aktı
İstanbul, Silivri'de tıkanan kanalizasyon bacaları nedeniyle pis su denize aktı. Çevrede oturanlar kötü kokudan evlerinde bile duramaz oldu.
Kirlilik yüzünden denize girilmiyor, kokudan kıyıda durmak bile mümkün olmuyor. İddiaya göre Silivri Gümüşyaka sahilindeki kanalizasyon bacalarında oluşan tıkanıklık nedeniyle pis su denize aktı.
Kirliliğe deniz salyası eklendi
Pis suyun üstüne bir de deniz salyası eklendi. Mahalle sakinleri evlerinde bile duramaz oldu. Mahalle sakinleri denizden mikrop kapıldığını ve kötü kokudan balkonlara çıkamadıklarını söylüyor.
Bölgedeki altyapı sorununun çözülmesi için İSKİ'nin çalışma yaptığı açıklandı.
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