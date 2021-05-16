Kirlilik yüzünden denize girilmiyor, kokudan kıyıda durmak bile mümkün olmuyor. İddiaya göre Silivri Gümüşyaka sahilindeki kanalizasyon bacalarında oluşan tıkanıklık nedeniyle pis su denize aktı.

Kirliliğe deniz salyası eklendi

Pis suyun üstüne bir de deniz salyası eklendi. Mahalle sakinleri evlerinde bile duramaz oldu. Mahalle sakinleri denizden mikrop kapıldığını ve kötü kokudan balkonlara çıkamadıklarını söylüyor.

Bölgedeki altyapı sorununun çözülmesi için İSKİ'nin çalışma yaptığı açıklandı.