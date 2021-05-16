Çankırı Kızılırmak'ın bağlı Karaömer Köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde hidroelektrik santrali (HES) kanalının duvarı çöktü.

Kanalın çökmesiyle bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı. Kızılırmak-İskilip kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri taşkın sonucu bozulma meydana gelen Kızılırmak-İskilip yolunda çalışmalarını sürdürürken jandarma ekiplerinin kontrolünde ulaşım sağlanıyor.

"Yaklaşık 250-300 dönüm alan sular altında kaldı"

Karaömer köyü muhtarı Bilal Dandan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam bölgeye geldiklerinde akan suyun yolu kapladığını gördüklerini söyledi.

Gerekli yerlere bilgi verdiklerini ve yol güvenliğini sağladıklarını belirten Dandan, "Şu anda yaklaşık 250-300 dönüm alan sular altında kaldı. İki bin dönüm kadar meramız vardı, orası da sular altında kaldı" dedi.