Bartın’ın Ulus ilçesi Eseler Köyü'nde yaşayan Hüseyin Manav hayvanlarını otlamaları için kırsal alana saldı. Bir süre sonra hayvanlarına bakmaya giden Manav ve eşi, gebe olan ineklerinin kayıp olduğunu fark etti.

Hüseyin Manav, gebe ineği bulmak için ormanlık alan ve çevresinde saatlerce arama yaptı. İneği yaklaşık 12 saat sonra 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.

Buzağıyı 5 kilometre sırtında taşıdı

Manav, ineğini bulduğunda bir de sürprizle karşılaştı. İneğin doğum yaptığını ve yeni doğan buzağının da annesinin yanında sağlıklı bir şekilde olduğunu gördü.

Yürümekte zorluk çektiği için yavru buzağıyı sırtına ceket ile bağlayan Manav, 5 kilometre boyunca buzağıyı taşıdı.

Manav yenidoğan buzağıya 'Akça' ismini verdi.

Manav’ın zorlu yolculuğu köydeki komşuları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.