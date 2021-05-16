Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da anne ile oğlu 25 gün arayla koronavirüse yenildi
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Güce ilçesinde koronavirüse yakalanan anne ve oğlu, 25 gün arayla yaşamını yitirdi.
Giresun Güce'nin Giyimli Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Ayşe Zor, 15 Nisan'da COVID-19 teşhisi konularak hastanede tedavi altına alındı.
Zor'un 64 yaşındaki oğlu Bilal Zor da birkaç gün sonra COVID-19 belirtileri gösterince aynı hastaneye kaldırıldı.
Tüm müdahalelere rağmen 21 Nisan'da hastalığa yenik düşen anne Zor'un cenazesi, Giyimli Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Yaklaşık 29 gündür tedavisi süren Bilal Zor ise bu sabah yaşamını yitirdi.
Giyimli Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Bilal Zor'un cenazesi, annesinin yanına defnedildi.
Etiketler: Koronavirüs
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