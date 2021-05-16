Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kredisi onaylanan 254’ü CNG’li, 28 adedi ise dizel olmak üzere toplam 282 yeni otobüs alımı için çıkılan ihale süreci tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni otobüslerin renk ve tasarımlarının başkentliler tarafından belirlenmesini istedi.

EGO (Elektrik Gaz Otobüs) Genel Müdürlüğü, vatandaşların renk ve tasarım fikirlerini 28 Mayıs tarihine kadar “basin@ego.gov.tr” adresine gönderebileceğini söyledi.

Tasarımlar arasında anket düzenlenecek

EGO Genel Müdürlüğü, yeni otobüslerin renk ve tasarımlarını belirlemek amacıyla anket çalışması yapacak.

Örnek tasarımların da vatandaşlarla paylaşıldığı ilk aşamada başkentlilerden gelecek yeni tasarımlar komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu seçilecek. İkinci aşamada ise seçilen tasarımlar Ankaralıların beğenisine sunularak, bir anket düzenlenecek.

28 Mayıs'a kadar öneriler gönderilecek

Başkentlilerin kent yönetiminde söz sahibi olması amacıyla anket gerçekleştirecek olan EGO Genel Müdürlüğü, yaptığı duyuru ile otobüs filosuna katılacak yeni otobüslerin renk ve tasarımları konusundaki fikirlerini paylaşmak isteyen vatandaşların 28 Mayıs Cuma gününe kadar “basin@ego.gov.tr” adresine A4 formatında çizerek ya da yazılı metin olarak iletebileceklerini duyurdu.