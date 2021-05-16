Her bayram tatili gidiş ve dönüşlerde yüzbinlerce araçla geçiş yapılan Bolu Dağı Tüneli, bu Ramazan Bayramı'nda kısıtlamalar nedeniyle yalnızca seyahat izin belgesi olan sürücüler tarafından kullanıldı.

Tam kapanma sürecini bayram tatiliyle birleştiren az sayıda kişinin araçla geçiş yaptığı Bolu Dağı geçişinde bu kez dönüş trafiği olmadı.

"Araç geçiş ortalamamız 3 bin araca kadar düştü"

Bolu Bölge Trafik Şube Müdürü Habib Aksar, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bolu Dağı bölgesi karayollarının en önemli geçiş noktalarından bir tanesi. Biz de bu noktada Bolu Valiliği ve Bolu Emniyet Müdürlüğü personeli olarak vatandaşlarımızın bu bölgeden geçişlerini güvenliğini temin etmek için görev almış bulunmaktayız. Bayram döneminde yoğunluğumuz neredeyse hiç yok. Özellikle bayram öncesi tam kapanma ilan edilmeden nisan ayının son iki günü günlük araç geçiş ortalamamız Anadolu yönüne 38 bin araçken bu bayram günlerinde 3 bin araca kadar düştü. Bu da vatandaşlarımızın kısıtlamaya uyduğunu gösteriyor.”

"17 ve 18 Mayıs tarihlerinde dönüşleri bekliyoruz"

Yarından itibaren dönüşleri beklediklerini söyleyen Habib Aksar, şöyle devam etti:

“Özellikle Anadolu yönüne kapanma öncesinde geçiş yapan araçlarımızın tekrar İstanbul yönüne 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde dönüşlerini bekliyoruz. Ancak bu dönüşün akıcı bir yoğunlukta olacağını düşünüyoruz. Çünkü güzergahımızda herhangi bir yol çalışmamız yok yollarımız müsait. Anadolu otoyoluna alternatif D-100 karayolu, D-100 karayoluna alternatif Anadolu otoyolu olmak üzere vatandaşlarımızın güvenli seyahatlerini temin etmek üzere hem Bolu Emniyet Müdürlüğü hem de Bolu Valiliği’ne bağlı başta karayolları olmak üzere tam kadro sahadayız. Gece gündüz vatandaşlarımızın seyahatlerinin sorunsuz bir şekilde sağlanması için kendilerine yardımcısı olmak için güzergahtayız."