Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 12:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bayramlaşma binayı karantina altına aldırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırşehir'de Ramazan Bayramı'nda komşuların bayramlaşmasından dolayı çok sayıda temaslı kişinin bulunduğu bina karantina altına alındı.
Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Medrese Mahallesi'nde bir binanın karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Medrese Mahallesi Fatih Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda ikamet eden bazı şahısların yapılan testlerinde mutant COVID-19 virüsü tespit edildiği duyuruldu.
Binadaki çok sayıda pozitif vakanın çıkmasının nedeninin bayramlaşmadan kaynaklı olduğuna değinildi.
Salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla binada karantina kararı alındı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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