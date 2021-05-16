Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Medrese Mahallesi'nde bir binanın karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Medrese Mahallesi Fatih Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda ikamet eden bazı şahısların yapılan testlerinde mutant COVID-19 virüsü tespit edildiği duyuruldu.

Binadaki çok sayıda pozitif vakanın çıkmasının nedeninin bayramlaşmadan kaynaklı olduğuna değinildi.

Salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla binada karantina kararı alındı.