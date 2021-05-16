Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 12:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası ziyarete açılıyor
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası'nda 2 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. 19 Mayıs'ta ziyarete açılacak mağaraya yapılan yürüyüş parkuru sayesinde içerideki tüm doğal güzellikler görülebilecek.
3 bin 350 metre uzunluğunda olan Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası’nın 2 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. Mağaraya 875 metrelik yürüyüş parkuru yapıldı.
Sıcaklık ve nem oranının fazla değişmediği mağarada sağlık turizmi için astım salonu da inşa edildi. Restorasyon süresinde yapılan araştırmalar mağaranın 350 milyon yaşında olduğunu da ortaya çıkardı.
19 Mayıs’ta ziyarete açılacak
Daha önce yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan mağara 19 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılacak.
Mağarada fosil alanları, astım salonu, harikalar ve mucizeler salonu gibi alanlar gezilebilecek.
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