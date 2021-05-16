3 bin 350 metre uzunluğunda olan Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası’nın 2 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. Mağaraya 875 metrelik yürüyüş parkuru yapıldı.

Sıcaklık ve nem oranının fazla değişmediği mağarada sağlık turizmi için astım salonu da inşa edildi. Restorasyon süresinde yapılan araştırmalar mağaranın 350 milyon yaşında olduğunu da ortaya çıkardı.

19 Mayıs’ta ziyarete açılacak

Daha önce yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan mağara 19 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılacak.

Mağarada fosil alanları, astım salonu, harikalar ve mucizeler salonu gibi alanlar gezilebilecek.

