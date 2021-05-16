Yaklaşık 2 yıl önce sağ bacağında ağrı ve şişlik şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuran 5 çocuk annesi 48 yaşındaki Erzurumlu Nevin Çelik, rahatsızlığının varisten kaynaklandığı gerekçesiyle ileri tetkik yaptırmayı ihmal etti.

Bir süre sonra şikayetlerinin ilerlemesiyle Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde muayene olan Çelik'in yapılan detaylı görüntüleme ve tetkiklerinde, bacağının büyük kısmını kötü huylu tümör sardığı tespit edildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Kutsi Tuncer ve kalp damar cerrahı Doç. Dr. Ümit Arslan tarafından ameliyata alınan Çelik, doktorların 3 saat süren ameliyatıyla yaklaşık 35 santimetre uzunluğunda 15 santimetre eninde 10 kiloluk tümörden ve biraz daha geç kalınması durumunda bacağının kesilme olasılığından kurtarıldı.

Daha önce de varis tanısı konulmuştu

Dr. Tuncer, Çelik'in sağ bacağındaki şişlik şikayetiyle kendisine başvurduğunu söyledi.

Çelik'e daha önceden varis tanısı konulduğunu ifade eden Tuncer, "Hasta için görüntüleme yöntemlerine başvurduğumuzda, uyluğundan başlayıp dizinin arka kısmından baldıra kadar devam eden 35 santimetre uzunluğundaki 15 santimetre genişliğindeki yumuşak doku kitlesini fark ettik. Sonra o bölgeden aldığımız patolojik örneğin sonucu yağ dokusundan kaynaklı kötü huylu yumuşak doku tümörü olarak geldi" dedi.

Tuncer, bu durum üzerine Çelik'i Dr. Arslan ile ameliyata aldıklarını belirterek, bacağın anatomik yapısına zarar vermeden tümörün çıkartıldığını aktardı.



"Biraz daha yayılsaydı bacağını kaybedebilirdi"

Tuncer, Çelik'in bacağında büyüyen kitlenin uzun süre ihmal edilmesinden dolayı ameliyatın zor geçtiğini söyledi.

Çelik'i sağlıklı şekilde taburcu ettiklerini aktaran Tuncer, "Bacak bölgesindeki anatomik yapılar birbirine çok yakın ve iç içe. Oradaki temiz kan taşıyan damarı kurtaramasaydık ve tümör biraz daha yayılsaydı bacak kesilebilirdi. Ameliyatta yaklaşık 10 kilo 35 santim uzunluğunda kötü huylu tümörü çıkartarak bacağı kesilmekten kurtardık" diye konuştu.