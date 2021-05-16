Kaza, Denizli'nin Acıpayam ilçesinin Kumafşarı Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Denizli'den Antalya yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ukrayna uyruklu 4 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk müdahalesi yapılan 3 kişi Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 1'i doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.