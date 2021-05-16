Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 10:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Ukrayna uyruklu 4 kişinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Denizli'nin Acıpayam ilçesinin Kumafşarı Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Denizli'den Antalya yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ukrayna uyruklu 4 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İlk müdahalesi yapılan 3 kişi Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 1'i doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Doğu'daki 3 il için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz