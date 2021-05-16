Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara için sağanak uyarısı: Kent genelinde etkili olacak
Ankara Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları uyardı.
Ankara Valiliği, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI; pic.twitter.com/lRwqwxOIpr— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) May 16, 2021
Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; bugün öğle saatleri itibari ile ilimiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz." denildi.
Etiketler: Ankara Valiliği Sağanak
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