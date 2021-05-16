Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni haftada Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Bölgede, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmaması ve mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle bölgenin batı ve güneybatı, doğusunda kuzey ile kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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