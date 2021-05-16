Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 07:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Denizli'den Antalya istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Kumafşarı Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Ukrayna uyruklu 1 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Aynı hastaneye kaldırılan 2 yaralının tedavisi sürüyor.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
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