Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 05:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda bina yangını: 10 kişiyi itfaiye kurtardı
İstanbul Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. 10 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Beştelsiz Mahallesi 127. Sokak'taki 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Üst katlarda mahsur kalan 10 kişi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, bodrum katta hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
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