Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'de İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere dayanışma mesajı göndermek için kentin sembollerinden İslamın 5. Harem-i Şerifi kabul edilen Ulu Cami ve Dağkapı Meydanı'ndaki Tek Beden Burcu'na Filistin bayrağı yansıttı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu da Twitter hesabından tarihi yapılara yansıtılan Filistin bayrağı ile "Diyarbakır’dan Kudüs'e, İslam'ın 5. Haremi Şerifi Ulu Camiimizden, ilk kıblemiz Mescidi Aksa'ya, Filistin'e selam olsun" sözlerinin yer aldığı mesajını paylaştı.