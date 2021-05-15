Aşırı hızlı olduğu öğrenilen M.G. yönetimindeki otomobil, kaldırımda yürüyen kişiye çarptı.

Daha sonra bir marketin buzdolabına çarpan otomobil durdu. Kazada, sürücü M.G. ile ismi öğrenilemeyen yaya yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahelesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.