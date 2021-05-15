Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Kaza soncu araç sürücüsü ile kaldırımda yürüyen kişi yaralandı.
Aşırı hızlı olduğu öğrenilen M.G. yönetimindeki otomobil, kaldırımda yürüyen kişiye çarptı.
Daha sonra bir marketin buzdolabına çarpan otomobil durdu. Kazada, sürücü M.G. ile ismi öğrenilemeyen yaya yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahelesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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