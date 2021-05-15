Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'nin İstanbul-Strazburg seferleri başladı
[Fotoğraf: AA]
THY, COVID-19 nedeniyle Mart 2020'de durdurulan İstanbul-Strazburg uçak seferleri yeniden başladı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan Fransa'nın Strazburg kentine uçtu.
THY pilot ve kabin ekipleri tarafından uçağın kalkışından önce "Welcome Back" yazılı döviz açıldı.
[Fotoğraf: AA]
İki kent arasındaki karşılıklı seferler düzenli olarak devam edecek.
Etiketler: Fransa İstanbul Havalimanı Koronavirüs THY
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