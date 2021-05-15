Biri 35, diğeri 37 yaşındaydı... Türkiye'de gündelik işlerde çalışıyorlardı. Türkmenistanlı 2 kardeş, kaldıkları evde ölü bulundu.

İstanbul Pendik'te Hicaz Sokaktaki 4 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan iki kardeşten uzun bir süre haber alınamadı.

İki kardeşin cansız bedenini ev sahibi Ersin Kurban buldu. Kurban, o anları şöyle anlattı:

"Camları filan tıkladım açan olmayınca arka tarafı dolandım. Tül açıktı o sırada, baktığımda yarı çıplak yatıyorlardı. Bunun üzerine polisle ambulansı aradım. 1 hafta önce görmüştüm kendilerini. Zararsızlardı. Kimseye bir zararları yoktu. İnşaatlarda çalışıyorlardı."

7 adet boş kolonya şişesi bulundu

Ekipler ihbar üzerine 2 kardeşin kaldığı eve geldi. İlk incelemede vücutlarında darp ya da yara izine rastlanmadı. Mutfakta ise 7 adet boş kolonya şişesi bulundu.

2 kardeşin içtikleri kolonyadan zehirlendikleri tahmin ediliyor. Kesin ölüm sebebi ise soruşturma sonunda netlik kazanacak.

Haber: Süleyman Kaçmaz