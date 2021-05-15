İstanbul'da, tarihi yarımadayı Beyoğlu'na bağlayan Unkapanı Kavşağı'nda yenileme çalışması başladı. Bu kapsamda, kavşak üzerinde bulunan üst geçit yıkılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yıkım sonrasında, 32,50 metre genişliğinde ve 44 metre uzunluğunda 2 açıklıklı yeni bir üst geçit yapılacak.

Çalışmalar sırasında kavşak içinde bulunan çok sayıda ağaç, inşaat sonrası yerine konulmak üzere taşındı.

Trafik akışı yeni oluşturulacak dönel kavşaktan sağlanacak

İnşaat devam ederken yağmur suyu ile atık su hatları da yenilecek. 17 Mayıs'tan sonra bölgedeki trafik akışı ise 3 ay süreyle yeni oluşturulacak dönel kavşaktan sağlanacak.

Tramvay hattı Eminönü'ne kadar uzanacak

Proje kapsamında, Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattının Unkapanı etabı için 350 metre uzunluğunda alt geçit inşa edilecek.

Böylece tramvay hattı, Eminönü'ne kadar uzanacak. Alt geçit inşaatının 31 Temmuz 2020'de tamamlanması planlanıyor.