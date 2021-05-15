Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonunda görevli İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar, arama tarama faaliyeti esnasında PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle yaralandı, hastanede şehit düştü.

27 yaşındaki şehit Özdamar için ilk tören Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında yapıldı. Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Isparta'ya gönderildi.

Özdamar için Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyündeki baba ocağında da tören yapıldı. Şehit askerin amcası Murat Özdamar törene yeğeninin üniformasıyla katıldı.

Silah arkadaşları şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Şehit askerin cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile vatandaşlar katıldı.