Sivas'ın Hafik ilçesi Çakmak köyünde ikamet eden 77 yaşındaki Kadir Sarıpınar, vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı.

Bir süre sonra rahatsızlan hasta, yakınları tarafından ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi devam eden Sarıpınar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gören Kadir Sarıpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.